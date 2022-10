la Repubblica

MILANO - Dopo una lunga attesa (la data originaria era il 12 febbraio)finalmente i modelli standard di statuto per aprire una società online : una procedura che ...e dall'ex titolare del, ..." Forte di un parere del[il ministero dello Sviluppo economico, ndr] e di un parere dell'... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucrainai nuovi ecobonus per l ... Mise, arrivano (finalmente) gli statuti standard per aprire una società in videoconferenza