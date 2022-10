“Mauro Icardi pronto a licenziare Wanda Nara | bloccato l’assegno da un milione per il compenso da agente”

(Di martedì 25 ottobre 2022)sembra aver preso la decisione finale. Il calciatore è più che deciso al’ormai ex mogliedall’incarico di sua procuratrice. È risaputo ormai che il divorzio tra i due in seguito al presunto tradimento trae China Suarez, sia diventato un vero e proprio caso. Tra gli attacchi social via Instagram che la coppia si lancia quasi quotidianamente fino all’incendio a vecchi mobili nella casa del Lago di Como nel momento iniziale della separazione, questo caso sta diventando una vera e propria telenovela. E ora dalla Turchia arrivano nuove indiscrezioni secondo cui il giocatore del Galatasaray avrebbe chiesto alla squadra di non pagare l’ex moglieper il suo ruolo da procuratrice. Sarebbe statoquindi ...

Il Fatto Quotidiano

è tornato alla ribalta della cronaca per un rumors sempre più insistente che riguarda e il Galatasaray . Secondo alcuni media turchi, l'ex giocatore del Paris Saint - Germain avrebbe ...E Samir Handanovic, da quando ha ereditato la fascia dal capriccioso, è sempre stato un esempio per chiunque varcasse i cancelli di Appiano Gentile. Professionista esemplare, voce poco ... “Mauro Icardi pronto a licenziare Wanda Nara, bloccato l’assegno da un milione per il compenso da… Il clamoroso rumors, che arriva dalla Turchia, riporta di una reazione forte del calciatore del Galatasaray dopo il gossip sull'ex moglie con LGante ...Il Golden Foot 2022 si avvicina e la lista è lunga e piena di campioni come Mauro Icardi, ex capitano dell'Inter e ora al Galatasaray ...