Lotito | «Con l’Atalanta abbiamo vinto su un campo difficile Terreno Olimpico? Ha ragione Sarri»

(Di martedì 25 ottobre 2022) Il presidente della Lazio, Claudio, ha parlato dell’ultima partita vinta dai biancocelesti controdi Gasperini Claudio, presidente della Lazio, ha parlato al Corriere dello Sport di vari argomenti tra cui la prestazione con. Di seguito riportiamo un estratto delle sue parole. PRESTAZIONE – «su un, giocando un grande calcio. Ho visto una Lazio bellissima. Mi ha colpito il fatto che il risultato non sia mai stato in discussione. Una grandissima soddisfazione e sia il tecnico che la squadra meritavamo i complimenti». CONTINUA SU LAZIONEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

