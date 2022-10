Il Sassuolo torna a vincere | 2-1 al Verona

(Di martedì 25 ottobre 2022) Dopo due sconfitte consecutive, ilritrova la vittoria battendo in casa ilper 2-1 in rimonta. L'Hellas parte forte e passa dopo soli 2' con un tiro cross di Ceccherini che beffa Consigli. Al 32' arriva la risposta dei neroverdi con una gran giocata di Laurienté che fa 1-1. Nella ripresa, gara aperta e giocata con grande intensità ma è Frattesi a trovare il tap-in vincente su assist di Traoré. Ilsale a 15 punti ed è 9°,fermo a 511^ Giornata Juventus-Empoli 4-0, Salernitana-Spezia 1-0, Milan-Monza 4-1, Fiorentina-Inter 3-4, Udinese-Torino 1-2, Bologna-Lecce 2-0, Atalanta-Lazio 0-2, Roma-Napoli 0-1, Cremonese-Sampdoria 0-1,2-1Classifica: Classifica: Napoli 29, Milan 26, Atalanta, Lazio 24, Roma 22, Udinese, Inter 21, Juventus 19, ...

