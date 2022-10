Episodi di violenza nel centro storico | riunione in Prefettura col sindaco Mastella

Leggi su anteprima24

(Di martedì 25 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Alla luce degli inquietanti fenomeni di cronaca registrati nelle ultime ore neldi Benevento, ilClementeha chiesto e ottenuto dallala convocazione di una sessione straordinaria del Comitato per l’ordine e la sicurezza. Lasi terrà domani mattina alle 11. “Ringraziamo il Prefetto Carlo Torlontano per la sollecitudine con cui ha accolto la richiesta dell’amministrazione. Le forze dell’ordine continuano a svolgere un prezioso ruolo per arginare fenomeni di natura criminale contro i quali occorre compattarsi perché non guadagnino nemmeno un millimetro. La congiuntura economica notoriamente delicata potrebbe innescare meccanismi di recrudescenza che dobbiamo impegnarci a stroncare sul nascere. ...