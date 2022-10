È morto l’attore comico Leslie Jordan | noto soprattutto per la serie tv “Will & Grace”

Leslie Jordan èin un incidente d'auto/e comico, aveva 67 anni ECLISSI SOLARE PARZIALE, DIRETTA VIDEO STREAMING: ALLE ORE 11:00 SCATTA'EVENTO Chi volesse potrà comunque godersi la ...americano , noto per il suo lavoro nella serie ' Will & Grace ', èa 67 anni.'artista - riferisce il 'Los Angeles Times' - era rimasto coinvolto in un incidente stradale stamattina a ...