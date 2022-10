Chi è Mukesh Gurung di Bake Off? Età | origini | vita privata e Instagram

Leggi su youmovies

(Di martedì 25 ottobre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è stato conosciuto dal pubblico italiano grazie al fatto che è stato preso nel cast del baking show condotto da Benedetta Parodi. Andiamo a scoprire tutte le informazioni sul conto dell’aspirante pasticcere.Italia – Dolci in forno è un appuntamento fisso per milioni di persone che non vedono l’ora di seguire