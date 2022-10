(Di martedì 25 ottobre 2022) Bocciatura intv per Massimiliano. Fabio, titolato ex tecnico dellantus , ora commentatore su Sky, non usa giri di parole per commentare la sconfitta dei bianconeri a ...

Corriere dello Sport

Bocciatura in diretta tv per Massimiliano Allegri . Fabio, titolato ex tecnico della Juventus , ora commentatore su Sky, non usa giri di parole per commentare la sconfitta dei bianconeri a Lisbona contro il Benfica , risultato che li elimina ...... spunterà un'altra imperfezione, una linea d'espressione, unbianco. E va bene così c..o! ... Non vuole sembrare unascontata detta da chi è sempre magro e non ingrassa con niente e mangia ... Capello e la frase contro Allegri e la Juve in diretta tv L'ex tecnico bianconero, oggi commentatore per Sky, non fa sconti: "Il 4-3 per il Benfica è un'aspirina, sono triste perché c'era la voglia di pareggiarla, ma ai portoghesi è stato concesso tutto" ...Dopo l'esposizione ai raggi ultravioletti degli ultimi mesi i capelli sono sfibrati, deboli, devitalizzati e poco lucenti. Per risolvere la situazione e vederli tornare a risplendere, ecco tutti i tru ...