Calcio | il Khimki si fa benedire dopo 13 sconfitte

(Di martedì 25 ottobre 2022) Tredici sconsecutive in tutte le competizioni. Troppe per la squadra dirussa ‘, compagine della periferia moscovita, al punto da ricorrere a nuove soluzioni. La squadra, approdata nel 2019 nella Prem’er-Liga, la prima divisione del campionato russo di, ha chiamato un sacerdote perla squadra. Il prete ortodosso è arrivato, ha pregato per la vittoria, ha dato la benedizione ai ragazzi e ha consacrato il campo e gli spogliatoi. Ha funzionato solo in parte. Nella partita successiva, ilha pareggiato 0-0 contro il Voronezh. Poi ha subito cinque gol dallo Spartak. Ora la squadra è penultima in classifica. SportFace.