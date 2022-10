Benfica-Juventus oggi in tv | data | orario e diretta streaming Youth League 2022 2023

Leggi su sportface

(Di martedì 25 ottobre 2022) La, l’, latv edi, match valevole per la quinta giornata della fase a gironi di. Classifica molto equilibrata nel raggruppamento, con i bianconeri che hanno soltanto tre punti di vantaggio sui portoghesi. Questa gara, dunque, assume un valore altissimo in chiave qualificazione al turno successivo per entrambe le formazioni in campo. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 25 ottobre alle ore 16:00; non è prevista latelevisiva per questa sfida, ma potrebbe essere disponibile sul sito Uefa.com. SportFace.