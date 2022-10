Anticipazioni Uomini e Donne | ex tronista torna nel programma | ecco di chi si tratta

(Di martedì 25 ottobre 2022) Acontinuano a verificarsi dei colpi di scena. Stando a quanto riportato da alcune segnalazioni presenti sul web, pare che in studio sia rita una vecchia conoscenza della trasmissione. Sidi un'exdel dating show di Canale 5, la quale ha condotto il suo percorso nel lontano 2007. Essendo passati diversi anni da quella prima volta, ed essendo la sua età decisamente maggiore rispetto a quell'anno, la dama ha deciso dire in una veste diversa, ovvero, come esponente del trono over. La persona in questione è Antonella Perini, il cui percorso all'interno delnon si concluse nel migliore dei modi. Ex: Armando e Riccardo ...

