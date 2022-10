Alessandra Mussolini abbandona le prove di Tale e Quale Show si rifiuta di imitare Sophia Loren

Caos a Tale e Quale Show , lo scorso venerdìha scoperto in diretta che per la settimana successiva avrebbe dovuto imitare sua zia Sophia Loren . Stamani il manager dell'ex deputata, Nando Moscariello, ha rivelato che l'...Nelle scorse ore ha fatto il giro del web la notizia del caos successo durante le prove nello show di Carlo Conti . Una delle concorrenti,, ha abbandonato gli studi mettendo a rischio la sua imitazione della prossima puntata. Nel dettaglio avrebbe dovuto impersona la zia, la nota attrice Sophia Loren. Adesso a ...Nella prossima puntata, prevista per venerdì 28 ottobre, il programma musicale di Carlo Conti rischia di essere investito dall'uragano Alessandra Mussolini. Sembra che l'ex politica voglia rifiutarsi ...Nelle scorse ore è stato annunciato attraverso le storie Instagram del suo manager e dai suoi account social il fatto che Alessandra Mussolini ...