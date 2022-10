Weekend di controlli 6 arresti e 3 denunce

Leggi su forzearmatenews

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Prosegue senza sosta l’attività antidroga da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, che ha consentito, negli ultimi giorni, di eseguire diversi blitz nella Capitale, dal centro storico alle periferie, che hanno portato all’arresto di 6 persone e alla denuncia di altre 3 per reati inerenti agli stupefacenti. A seguito di un controllo presso un garage in via del Forte Braschi, i Carabinieri della Stazione Roma Montespaccato hanno arrestato un 52enne di Napoli trovato in possesso di 15 involucri contenenti cocaina nascosti all’interno del suo triciclo, utilizzato per il suo lavoro di fioraio. I Carabinieri hanno poi deciso di perquisire anche la bancarella di fiori in piazza Pio XI, dove l’uomo lavora, rinvenendo ulteriori 5 dosi della stessa sostanza stupefacente e 300 euro in contanti. Nel corso delle verifiche nel ...