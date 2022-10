Torneremo a far rispettare i confini | Salvini-pugno duro | cosa cambia per l' Italia

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Matteoa Porta a Porta speiga quali sono i punti principali che affronterà nel suo nuovo ruolo da ministro delle Infrastrutture. Il leader della Lega pensa già alla realizzazione del Ponte sullo Stretto e a Vespa spiega: "Nel corso di questi cinque anni, fare partire il cantiere del Ponte sullo Stretto è uno dei miei obiettivi e creerebbe oltre 100 mila posti di lavoro. Ci costa più non farlo che farlo, come la Tav", ha affermato il ministro. Poi lo stessoha parlato anche delle misure sul fronte economico: "Bisogna bloccare la Fornero, l'abbiamo promesso aglini. L'obiettivo di legislatura è quota 41". Poi ha spiegato anche quale potrebbe essere la ricetta del governo per fermare il caro bollette: "Caro bollette? In attesa che la famosa Europa batta un colpo è vero che i 10 miliardi sono meglio di niente ma ...

Il ministro Salvini: "Far partire il cantiere del ponte sullo Stretto è uno dei miei obiettivi"