Tifoso dell' Inter picchiato in tribuna a Firenze | identificato l' autore Il video della aggressione

(Di lunedì 24 ottobre 2022) " Una partita di calcio non può essere il pretesto per scaricare quelle che sono le tensioni proprie all'no'impianto sportivo. Sabato sera il personale " di sicurezza "è prontamente ...

Davanti al giudice ha ammesso di aver bevuto quella sera ma di non ricordare niente'accaduto. ... i maxischermo dello stadio hanno proiettato la fotografia del ragazzo,dei giallorossi, ...Sconcerto a Pressing per le frasi di Mario Sconcerti sull'aggressione subita da un' Inter al termine della gara allo stadio Artemio Franchi contro la Fiorentina , sabato sera. Come noto, un gruppo di tifosi viola ha malmenato un sostenitore nerazzurro, con un uomo che ...' Una partita di calcio non può essere il pretesto per scaricare quelle che sono le tensioni proprie all'interno dell'impianto sportivo. Sabato ...Sandro Sabatini a Pressing commenta la rissa del Franchi dopo la rete della vittoria dell'Inter in pieno recupero ...