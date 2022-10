The Crown 5 e la polemica per il disclaimer Netflix aveva ragione?

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Il 20 ottobreha reso noto il trailer della quinta stagione di The, una delle serie più prestigiose di tutti il catalogo della piattaforma, che le ha fatto conquistare non pochi riconoscimenti. La nuova stagione farà ora il suo debutto il 9 novembre e sarà sicuramente quella più controversa: ci stiamo infatti avvicinando alla fine degli anni ’90 con tutti gli scandali che travolsero la Royal Family, a seguito del divorzio tra Carlo e Diana, che raggiunsero il proprio culmine con la morte di quest’ultima. Subito dopo la pubblicazione del trailer di The, non ci è voluto molto prima che insorgessero diverse polemiche. Ma la voce che ha avuto più risonanza è stata sicuramente quella di Judi Dench, una delle più importanti attrici britanniche di sempre, che è anche amica di Carlo e Camilla. In una lettera pubblicata ...

