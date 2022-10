Se Napoli prendesse esempio dalla Sanità uno dei quartieri più cool del mondo

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Mala, ma la…. No, non ci sperate. Oggi non leggerete di medicina, di cliniche o di avvocati e morti sospette. No, sarebbe troppo facile. Il titolo? È solo un gioco di parole. Oggi parliamo di arte. Di cinema e di Nostalgia. Disi scrive e si parla da sempre, ne hanno disegnato le strade Goethe e Dickens con i loro Viaggi in Italia, ne hanno raccontato la crudezza le pagine di Saviano e decine di registi contemporanei. Odi et amo, quare id faciam nescio, cantava Catullo.non è una donna, ma per molti aspetti forse ispira gli stessi sentimenti. D’altra parte nella sua anima c’è una sirena. Sentimenti contrastanti, un amore profondo misto a rabbia e dolore che ho ritrovato recentemente nell’ultimo film visto al cineforum: Nostalgia, del regista Martone. Due ore di proiezione che mi hanno ...