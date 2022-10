Sampdoria | Stankovic | «Emozione completa | finalmente Inter? Ci sarà tempo»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Dejanesulta dopo la prima vittoria sulla panchina della. Le sue dichiarazioni a DAZN L’analisi didopo Cremonese: PRIMA VITTORIA – «Tanta, ma un’. Sembra che abbiamo giocato in casa con il settore ospiti pieno e la fiducia dal primo minuto. Ragazzi straordinari in tribuna e in campo. Abbiamo trovato il modo di vincere, fare analisi ora non miessa. Creando qualcosa o niente, ma alla fine ci sono state voglia e sacrifico, ma anche un po’ di fortuna.? Ora mi godo la vittoria, ciper pensarci». LE DICHIARAZIONI INTEGRALI L'articolo proviene da Calcio News 24.