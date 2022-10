Psr Campania | primo insediamento | ecco le linee guida per il premio ai giovani

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 24 ottobre 2022) La Regioneha approvato ledell’avviso pubblico per il riconoscimento deldideiin agricoltura adottato con decreto n. 350/2022. L’avviso ha una dotazione finanziaria di circa 61,8 milioni di euro ed è rivolto esclusivamente ai– inseriti negli allegati C (“Domande ammissibili e non finanziabili per carenza di risorse”) e D (“Domande non ammissibili per mancato punteggio minimo”) della graduatoria regionale definitiva, approvata con decreto n. 157/2020, relativa al bando del Progetto integrato(Pig) adottato con decreto n. 239/2017 – che sono in possesso dei requisiti indicati nell’avviso stesso. Il periodo temporale per la presentazione delle domande di conferma è ...