Moviola Roma-Napoli | decisione giusta sul rigore | ma il vero errore di Irrati è un altro

(Di lunedì 24 ottobre 2022) La gara tra, vinta brillantemente dagli azzurri per 0-1 grazie a una perla di Osimhen, ha avuto un post partita abbastanza infuocato a causa di alcune lamentele di José Mourinho. L’allenatore portoghese, infatti, si è lamentato per la gestione dei cartellini gialli – a suo dire – fin troppo penalizzante nei confronti dei giallorossi. Anche ilha recriminato a causa di un episodio sul finire del primo tempo: ovquando Rui Patricio atterra con uscita bassa Ndombele, facendo decretare all’arbitroil calcio di, poi revocato dopo visione al VAR. Ebbene, sull’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, c’è ampio spazio dedicato proprio alladi...

Secondo quanto riporta Sportmediaset, il direttore di gara della sezione dipotrebbe anche ... Chissà se tutti questi episodi dacosteranno un turo di "riposo" a Valeri che di certo è ...- Napoli, Cesari spiega perché non c'è il rigore su Ndombele .- Napoli, serata difficile per Irrati. E' stata una serata davvero dura per Irrati che oltre ai due tecnici ha ammonito sette ...Giornali sportivi concordi nel ritenere corretta la decisione del Var di richiamare Irrati e non far concedere il rigore assegnato al Napoli I quotidiani, però, fanno un distinguo “salvaarbitro” che n ...Sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport vengono analizzati gli episodi da moviola della gara Roma-Napoli.