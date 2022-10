Mondiale a rischio per il big | Inter | Inzaghi deve incrociare le dita

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Il tecnico dell’confida in queste ultime settimane precedenti alper vedere il miglior volto di uno dei suoi big Mercoledì sera l’ha un’occasione ghiotta per chiudere il discorso qualificazione. Una vittoria con il Viktoria Plzen darebbe alla formazione dila possibilità di eliminare il Barcellona dalla competizione. I nerazzurri, reduci Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

In parallelo cresce ildi un coinvolgimento della Nato nel conflitto. La stampa americana ... Screaming Eagle, gli americani "al confine con Kiev": guerra... invece, interessati in modo particolare al: "Riposati tranquillo Fideo, è tra un mese che ...possa tornare o contro il Paris Saint Germain o contro l'Inter ma non si correrà nessun. In ...