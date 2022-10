Melito | ex Miss Campania morta caduta dal balcone Il marito | “Non l’ho uccisa”

(Di lunedì 24 ottobre 2022) “In questi anni sono stato massacrato da tutta Italia. Sono stato descritto come un mostro che ovviamente non sono. Amavo Annamaria, nonio”. Lo scrive, in una lettera, Paolo Foresta, il 36enne napoletano a processo per la morte della moglie, Annamaria Sorrentino, 25 anni died ex, exL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Così, in una nota, Paolo Foresta, 36enne napoletano, rinviato a giudizio per omicidio preterintenzionale per la morte della moglie Annamaria Sorrentino, 25enne di, exCampania, deceduta ...... in una nota, Paolo Foresta, di 36 anni, di Napoli, rinviato a giudizio per omicidio preterintenzionale per la morte della moglie Annamaria Sorrentino, di 25 anni, di(Napoli), ex..."La Regione ha semplicemente razionalizzato e messo ordine tra le fonti di finanziamento disponibili. Ma nesusn ospedale perdrà un euro" ...Si difende Paolo Foresta, di 36 anni, di Napoli, a giudizio per omicidio preterintenzionale per la morte della moglie Annamaria Sorrentino, di 25 anni, di Melito, ex Miss Campania, morta nel 2019 due ...