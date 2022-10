Marco Re Università Tor Vergata | Materie prime e supply chain temi strategici

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Roma, 24 ott. (Adnkronos) - Oggi il software sta superando l'hardware e c'è un problema di approvvigionamento di microchip e, un dibattito "difficile da comunicare perché toccamolto orizzontali" che richiedono grandissime competenze e che toccano "problemi grossissimi di situazioni geopolitiche". A rilevarlo è statoRe, professore di Informatica dell'di Roma "Tor" aprendo oggi il brainstorming "Considerazioni strategiche per ladei circuiti integrati", uno degli eventi promossi per la celebrazione dei 40 anni del grande Ateneo della Capitale. "Ciò fa venire in mente ad esempio il neon - utilizzato nelle apparecchiature per la litografia ultravioletta spinta - che si trova in Ucraina, Paese oggi ...