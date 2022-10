L’anchorman della tv russa che suggerisce di annegare o bruciare i bambini ucraini – Il video

Leggi su open.online

(Di lunedì 24 ottobre 2022)Anton Krasovsky dell’emittente televisiva Russia Today ha incitato alla violenza nei confronti degli. Dopo aver suggerito in diritta tv die giustificato gli stupri da parte dei soldati russi nei confronti delle donne ucraine, Krasovsky ha chiuso il suo intervento affermando che l’Ucraina non dovrebbe esistere e che tutte le persone che si oppongono alla Russia dovrebbero essere fucilate. Subito dopo le dichiarazioni del presentatore russo, il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha esortato i governi a bandire l’emittente, pubblicando sul suo profilo twitter un estrattotrasmissione. Per Kuleba si tratta di «Un’aggressiva istigazione al genocidio (per cui questa persona sarà ...