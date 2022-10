Incontri ravvicinati del terzo tipo | lo scenografo ricorda i commenti negativi di François Truffaut sul set

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Tornando indietro nel tempo, lodidelhato alcunisul set di. Nel filmdelil registapartecipa nel ruolo di uno scienziato specializzato negli UFO, il quale lavora per il governo francese negli Stati Uniti per tracciare l'attività aliena. Fu Spielberg stesso a volerlo a tutti i costi nel film per quel ruolo, e il celebre regista francese della Nouvelle Vague non si tirò indietro dall'esprimere la sua opinione riguardo al set. Da Jurassic Park a Jurassic World: tutti i dinosauri dei parchi di Spielberg ...