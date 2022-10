Il login su Paypal diventa più sicuro grazie al sistema Passkey

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Del, che permetterebbe di non dove più utilizzare password alfanumeriche, abbiamo parlato di recente. Con Google che punta a rendere globale il, ancheha deciso di utilizzare – per la prima volta sui suoi conti – ilunico di accesso con codici e biometria in aggiunta ai metodi di accesso senza password già disponibili per entrare nei conti tramite iPhone, iPad e Mac. L’intenzione, mano a mano che le piattaforme vanno ad aggiungere il supporto, è quella di estendere leanche agli altri sistemi. Per il momento lesaranno disponibili solo per i clienti statunitensi e verranno rese disponibili in altri paesi – ancora non è stato chiarito quali – all’inizio del 2023. LEGGI ANCHE >>> Come ...

Giornalettismo

COLLEGAMENTO eCollegati ai siti di vendita prima dell'inizio della vendita e fai il, ... dati carta di credito, o accessi), così che al momento del pagamento tu abbia con te tutto ...Simile suggerimento viene dato agli utenti che usano(e che hanno ricevuto una falsa ... Per ricevere il rimborso è ovviamente necessario inserire i dati didel conto bancario. Questo ... Il login Paypal più sicuro grazie al sistema Passkey | Giornalettismo PayPal announced the launch of a new passwordless authentication option that enables users to login with Apple Face ID and Touch ID.Popular payments service PayPal today announced that it is introducing support for passkeys, providing an easier and more secure login method ...