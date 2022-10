F1 | Jos Verstappen | “Penso che Max abbia imparato molto da Ricciardo”

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Josparla del passato svelando chi è stato il compagno di squadra più competitivo per il proprio figlio. Il padre del due volte campione del mondo Maxha voluto indicare l’australiano Daniel, protagonista che a meno di sorprese dovrebbe lasciare la F1 al termine della stagione in corso. L’olandese ha riportato ai microfoni di ‘Formule1.nl.’: “cheda, era un compagno di squadracompetitivo e con qualche anno d’esperienza rispetto a Max nei primi anni nella massima formula”. L’ex protagonista del ‘Circus’ che attualmente si sta cimentando nei rally ha continuato dicendo: “che la macchina dinon si adatta alle sue ...

OA Sport

