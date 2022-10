Dolomiti | arriva la Ztl per ridurre l’inquinamento e gli effetti sugli ecosistemi montani

Leggi su luce.lanazione

(Di lunedì 24 ottobre 2022) La Ztl ‘multa’ anche le. Per fronteggiare inquinamento e traffico sempre crescenti i ministeri delle Infrastrutture e dell’Innovazione tecnologica hanno firmato un protocollo d’intesa con le province di Belluno, Trento e Bolzano in merito agli accessi sui passi. Il progetto si chiama “low emission zone” e partirà con una sperimentazione sui valichi del Gruppo del Sella: Pordoi, Gardena, Campolongo e Sella. Già dalla prossima estate all’inizio dei tornanti dei quattro passi verranno apposti varchi elettronici che permetteranno il monitoraggio dei passaggi di auto e in moto, e non si esclude di estendere la misura ad altri passi alpini delle tre province. La sperimentazione del progetto partirà sul Gruppo del SellaIl progetto in funzione dei Giochi Olimpici invernali del 2026 Il presidente della Regione Veneto, ...