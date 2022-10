Corea del Nord | colpi di avvertimento con il Sud lungo confine marittimo

Il volo Korean Air 631 era decollato da Seul, inSud, alle ore 19,20 locali (le 12,20 in Italia) di domenica 23 ottobre. Attorno alle 16 (ora italiana) sul monitor della cabina dei piloti ...Positive le piazze di Taiwan +0,4% e della+0,8%, come l'India. Borsa oggi 24 ottobre: crolla Hong Kong. Pil in crescita frenata Tutt'altra musica in Cina . Dopo la chiusuraCongresso che ...(Adnkronos) – La Corea del Sud e quella del Nord hanno sparato stamattina colpi di avvertimento lungo il confine marittimo conteso al largo della costa occidentale della penisola coreana. Il Joint Chi ...Le notizie di oggi: Seoul ha esploso colpi di avvertimento contro imbarcazioni nordcoreane che avevano sconfinato; riunione dei ministri degli Esteri Asean sul processo di pace in Myanmar; tre bambini ...