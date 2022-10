Bonus 150 euro per lavoratori e pensionati | ecco a chi spetta e quando arriva

Secondo questa prospettiva ildaeuro potrebbe essere rinnovato e trovare una nuova destinazione in soggetti che non ne hanno ancora beneficiato. Mantenendo il requisito del reddito al di ...Il Governo sta provando ad aiutare con iuna tantum che partono dai 200 e arrivano aieuro, ma non sono abbastanza. Il Governo è intervenuto seguendo il calendario trimestrale degli aumenti,...In arrivo il bonus 150 euro per 22 milioni di italiani Il bonus 150 euro arriverà già a Novembre per dipendenti e pensionati: questa è la notizia riportata dall'agenzia di stampa ANSA; tra un mese e m ...Allo studio un automatismo legato al reddito per evitare l’obbligo di richiesta tramite certificazione da parte delle famiglie. Tra le misure, oltre ai crediti d’imposta, anticipi di spesa sul 2023 ...