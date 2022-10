Bianca Atzei | dedica dolcissima sui social | i fan piangono con lei | turbine d’emozioni!

(Di lunedì 24 ottobre 2022)fa unasuie i fan si commuovono. Le emozioni sono tante e si fanno sentire. La cantante sta vivendo un momento molto felice della sua vita e non perde occasione per condividerlo con i suoi followers. Foto da @Lache pubblica, infatti, èe fa piangere tutti. Ma a chi l’avràta per scatenare questodi emozioni? LadellaI fan della cantante speravano che venisse spoilerata la notizia che si attende da mesi, invecenon ha ancora detto nulla, facendo aumentare la curiosità di tutti. Avete capito di cosa stiamo parlando? Foto da ...

Zero spoiler per. La cantante sarda e il compagno, la Iena Stefano Corti , attendono trepidanti la nascita del loro primogenito. Ma entrambi non si sono ancora sbilanciati sul sesso del bambino che, ai ...incinta, il messaggio commovente: 'Sei il desiderio più potente della mia vita' Anche Cecilia e Jeremias sono volati in Puglia con la sorella per fotografare i nuovi capi d'abbigliamento ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-8848a2be-df2d-b795-c5a5-322fd58aff ...Clarissa Marchese ha parlato apertamente delle complicanze riscontrate nella gravidanza del secondo figlio. Leggi tutto Per Clarissa Marchese è in arrivo il secondo figlio, ma l’ex Miss Italia, ha con ...