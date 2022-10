Abraham e Osimhen insieme dopo Roma-Napoli VIDEO

Fa sparire primae poi Belotti. Senza troppa fatica. JESUS 5,5 Zaniolo lo tiene in ...7,5 Una palla gol, un capolavoro. Decisivo, fenomenale. ELMAS 6 Ha subito l'occasione per fare male ...Sono uscito molto deluso: la partita poteva tranquillamente finire 0 - 0, nonostante il bel gol di. Mi è piaciuto molto Zaniolo, mentreancora deve ritrovare il ritmo partita". Che ...Ripresi dal giornalista Oma Akatugba, che ha condiviso su Twitter il video diventato subito virale sui social, i due si sono fermati a dialogare per qualche minuto e durante la chiacchierata il 9 gial ...Calciomercato Roma, l'umore dei tifosi non passa inosservato, ed apre le porte a nuovi scenari in attacco. La presa di posizione su Abraham.