Valentina Ferragni accende i social con la pole dance in bikini | fan in tilt

Leggi su chenews

(Di domenica 23 ottobre 2022)ha mandato intutti i suoi fan suidopo che ha condiviso un video che la vede farein. Il filmato è diventato virale in pochi minuti. Sono diversi giorni che la sorella minore dell’imprenditrice digitale italiana per eccellenza è sotto l’occhio vigile del gossip e dei fan. Dopo essersi separata dal suo compagno storico, la ragazza si sta riprendendo in mano la sua vita tra vacanze e hobby. Una delle sue passioni scoperte di recente è la, tanto che ha condiviso suiun video mentre la pratica. fonte foto: InstagramLa danza sta attirando parecchie persone, sia donne che uomini. È una categoria di ballo che si è evoluta nel tempo, tanto ...