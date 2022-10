Sky | Il Napoli può arrivare fino alla fine

(Di domenica 23 ottobre 2022) Negli studi di Sky si parla deldopo l’ennesima vittoria degli uomini di Spalletti in campionato Ilpuòil tema centrale del commento nel salotto post partita dopo la vittoria contro la Roma. Capello si sbilancia parlando dei due allenatori e facendo i complimenti ad entrambi, ma ilha sicuramente qualcosa di più “Stasera ha cambiato diversi giocatori, è una squadra che sa adattarsi all’avversaro e poi ha anche la qualità per vincere anche cambiando. Quando è entrato Positano ha mostrato la sua qualità facendo il passaggio vincente per Osimhen” Ilha avuto il coraggio di far giocare anche Gaetano Bergomi lo sottolinea “È la terza partita che vince contro le grandi. Gaetano è entrato ed ha palleggiato ...

Gli abbonati sia asia a DAZN potranno seguire il match tramiteQ dove è stata reinserita l'app di DAZN. ROMA: I TESTA A TESTA La diretta di Romamette di fronte José Mourinho ...... prova il tiro a rientrare ma finisce in curva 2022 - 10 - 23 20:50:34 5' Ci prova Camara da fuori, palla respinta in mischia 2022 - 10 - 23 20:46:43 1'subito pericoloso in attacco 2022 - 10 -...Spalletti torna all'Olimpico e ritrova il rivale Mourinho. Tutto sulla partita: dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.Undicesima vittoria di fila tra campionato e Champions per la squadra di Spalletti, che batte 1-0 la Roma all'Olimpico e resta in vetta a +3 sul Milan. Poche chance nel primo tempo, annullato dal Var ...