ilGiornale.it

... 'in questo momento è importanteil confronto per trovare soluzioni condivise'. Buoni ...pensioni della Fornero ha rallentato il ricambio generazionale e quindi la riforma pensioni 2022......al notevole aumento del prezzo dell'energia il governo ha introdotto nuove regole perla ... Per gli impianti fino a 200 kilowattsoltanto il cosiddetto "modello unico". La procedura ... "Serve favorire la maternità. La 194 è attaccata dalla sinistra". Roccella mette a tacere le polemiche Benvenuto accordo Ue per frenare i costi delle bollette. Ma resta il problema della disponibilità del carburante: senza una riduzione del prelievo ...