Real Madrid-Lione | c'è una clausola per Benzema

(Di domenica 23 ottobre 2022) Come spiegato dal Sun, ildovrà versare un midi euro all'Olympiqueper la vittoria del Pallone d'oro...

Nelle ultime settimane anche Psg esono state accostate al classe 2001.Secondo "The Sun", il manager del Manchester City sarebbe pronto a farsi largo tra i tanti ammiratori della stella georgiana, tra cui spiccano anchee Paris Saint Germain. Il presidente ...Il Real Madrid alla ricerca di un esterno di difesa. Il primo nome sulla lista di Ancelotti, scrive il Daily Mirror, è Joao Cancelo del Manchester ...Marco Asensio, centrocampista offensivo classe 1996 del Real Madrid e della nazionale spagnola, sarebbe intenzionato a non rinnovare il contratto in scadenza con i "Blancos" a fine ...