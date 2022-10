Osimhen nel finale e la Roma cade al cospetto del Napoli

Leggi su romadailynews

(Di domenica 23 ottobre 2022)– Big match all’Olimpico, ladi Mourinho è chiamata ad affrontare ilcapolista, guidato dall’ex Luciano Spalletti, in una partita che mette in palio punti pesanti per entrambe e, nel caso dei padroni di casa, presenta anche l’occasione per dimostrare a che livello è arrivata la crescita del gruppo. Una partita piuttosto bloccata per settanta minuti buoni, sono ben poche infatti le palle goal capitate sui piedi di entrambe le squadre, conche piuttosto lottano arduamente nella zona centrale del campo alla ricerca dello spunto vincente, dello spazio per una giocata, del corridoio per l’imbucata risolutiva. Di fatto, nei primi quarantacinque minuti di gioco si vedono solo una conclusione larga di Abraham, un tiro centrale di Lobotka e una svirgolata impossibile di Lozano. ...