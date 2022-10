Nessuna tregua Sconvolgente a Non è l' Arena | cosa state vedendo | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 23 ottobre 2022) Massimo Giletti non intende arrendersi e a Non è l'torna a denunciare quanto sta accadendo a Napoli. Qui - spiega il deputato Francesco Borrelli - "il clan Pizzolfalcone si impossessa delle case del comune" con tanto di "sopraffazioni ai danni della povera gente, ma non daremo mai laai criminali". Un tema, quello trattato nella puntata di domenica 23 ottobre su La7 non nuovo. Già la scorsa settimana Giletti si era collegato con Borrelli dall'edificio di via Egiziaca. "Da anni - denunciava il deputato - esponenti di clan gestiscono le abitazioni qui. Ci sono anche esponenti della malavita. È stata rubata la casa alla signora Carlotta, professoressa di 90 anni. Le avete sfondato casa per entrare, ma per fortuna siamo intervenuti noi". Parole che avevano visto la replica della occupante: "Non siamo camorristi, vogliamo ...