Napoli | Giuntoli e le parole di Mourinho | “Noi non rispondiamo a nessuno”

(Di domenica 23 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoRoma – Prima della sfida dell’Olimpico tra Roma e, Cristiano, ai microfoni di Dazn, ha parlato della sfida contro gli uomini di. “Ci sono tanti impegni, tanti sono già passati. Proprio per questo dobbiamo guardare una partita per volta. Quella di stasera è dura, dobbiamo fare una bella prestazione e se possibile anche vincere” ha detto il dirigente azzurro prima del fischio d’inizio – “È riduttivo parlare dei singoli oggi, tutta la squadra sta facendo bene seguendo l’allenatore. Deve solo continuare così. È ancora troppo prematuro soffermarci sui singoli”. Infine un pensiero anche a José, che alla vigilia ha provato a provocare un po’ l’avversario: “Noi non, pensiamo a noi stessi e a fare ...

20:29 Roma -, le parole di"Sette partite nei prossimi 21 Sono tanti impegni, dobbiamo guardare di partita in partita. Questa è una partita importante, vogliamo fare una bella ...Commenta per primo A pochi minuti da Roma -, il ds azzurro Cristianoha parlato a Dazn: 'Dobbiamo pensare partita per partita, a iniziare da quella di stasera. E se possibile, vincerla. Tutta la squadra sta facendo molto bene, è ...Le parole del ds azzurro Giuntoli Il Napoli arriva all’Olimpico per affrontare la Roma nel big match dell’undicesima giornata di campionato. Una sfida che promette spettacolo, con due squadre che sono ...Nel pre-partita di Roma-Napoli, il ds azzurro Cristiano Giuntoli è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Ci sono tanti impegni, come quelli già passati.