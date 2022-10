Morto il figlio di Occhetto | Fassino | Non ci sono parole Infarto a Las Palmas

Malcom Occhetto,dell'ex segretario del Partito Democratico della Sinistra che sfidò Berlusconi nelle elezioni politiche del 1994, èdomenica mattina a causa di un infarto a Las Palmas, isola delle ...Lo scrive su facebook Achille Occhetto, ex segretario del Pds annunciando la scomparsa di suo. Nel post anche una foto che ritrae Malcom. " Non ci sono parole che possano lenire l'immenso ...A darne notizia è il padre Achille Occhetto, storico segretario del Partito comunista: "Lo comunico impietrito e con indicibile dolore ai suoi amici ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...