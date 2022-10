Luigi Di Maio ha lasciato la segreteria di Impegno Civico | l’addio a meno di due mesi dalla nascita

(Di domenica 23 ottobre 2022) Dopo il risultato disastroso nelle urne,Dihaladi. La notizia è stata anticipata dall’agenzia Adnkronos e confermata nelle ultime ore. Il ministro degli Esteri, che a giugno scorso ha guidato una scissione dal Movimento 5 stelle, ad agosto aveva creato il nuovo soggetto politico insieme a Bruno Tabacci con l’unico obiettivo di correre alle elezioni in coalizione con i dem. Alla fine però, la corsa si è rivelata una débacle totale (non sono andati oltre lo 0,6 per cento) e l’unico a essere eletto è stato proprio Tabacci. Nel giorno del giuramento del nuovo esecutivo Dihala guida di. Sabato 22 ottobre, dopo aver passato il ‘testimone’ della ...

Forse chissà, un giorno la parabola diDidiventerà oggetto di studio. L'ultima notizia, battuta ieri sera per Adnkronos da Ileana Sciarra, è il sipario che si chiude su uno spettacolo che ahimé non stava guardando più nessuno: ...Diha lasciato la segreteria di Impegno Civico, il soggetto politico nato nell'agosto scorso da una 'partnership' con Bruno Tabacci, l'unico entrato poi in Parlamento. Ieri, dopo aver ...Roma, 23 ottobre 2022, (TgCom24) - Luigi Di Maio si è dimesso dal ruolo di segretario nazionale di Impegno civico. Le dimissioni dell'ex ministro degli Esteri, riferisce l'agenzia Adnkronos, sono già ...Aveva racimolato appena lo 0,6% alle ultime elezioni: ora si dimette da segretario del partito creato in brevissimo tempo dopo la lite con Conte e l'addio ...