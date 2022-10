LIVE – Turris-Crotone 1-2 | Serie C 2022 2023 DIRETTA

(Di domenica 23 ottobre 2022) Ladi, match valevole per la decima giornata del campionato di. Entra nel vivo il campionato della Lega Pro, in questa nuova stagione che, senza ombra di dubbio, regalerà grandissime emozioni e sorprese. Calcio d’inizio alle ore 17:30 di domenica 23 ottobre, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SITO LEGA PRO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F51-2 (13? Maniero, 29? Kargbo, 31? Gomez) 31?- GOOL!!! Petriccione batte un perfetto corner, Gomez stacca bene di testa e ribalta il risultato: 1-2 29? GOOL!!! ...

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Diretta golscore: Reggiana beffata! Nel girone A rimane ... che ha aperto sabato ma domenica 23 ottobre avrà in programmaCrotone. Questo match andrà in ......30 Cesena - Fiorenzuola 17:30 Lucchese - Montevarchi 17:30 Rimini - Fermana 17:30 San Donato - Pontedera 17:30 ITALIA SERIE C - GIRONE C- Crotone 17:30 ITALIA SERIE D - GIRONE A Asti - ...Tutto pronto allo stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco, dove a partire dalle 17.30 si disputerà Turris-Crotone, gara del decimo turno del girone C di Lega Pro. Vediamo i ventidue […] ...Diretta Turris Crotone streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 10^ giornata di Serie C ...