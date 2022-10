Il saluto di Crozza-Draghi | “Esperienza molto soddisfacente | almeno per me Per voi meno…”

(Di domenica 23 ottobre 2022) Ilalla stampa diapre la nuova puntata di Fratelli di– in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+ : “In fondo è stata un’per me! Per voi meno.” “Live streaming ed episodi completi su discovery+” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

La Repubblica

... come quella sul Covid, "Contro il contagioromano" liquidate da lui come battute. I comici lo hanno sempre "amato". Lo hanno imitato anchee Fiorello. È finito anche al cinema. De ...Ilromano è sostituito dall'antiamericanismo, dagli insulti al guerrafondaio Biden e alla ... Anche perché poi si rischia di dimenticare qualcuno e di farselo rinfacciare da Maurizio: è il ... Il ritorno a Palermo di Glerean "l'eretico", sfida tra il suo miracolo e il grande rimpianto Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza - in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+ - Maurizio Crozza ...Il saluto alla stampa di Crozza / Draghi apre la nuova puntata di Fratelli di Crozza - in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e ...