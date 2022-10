Il fango di Repubblica su Valentino Valentini

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 23 ottobre 2022) 00:00 La Meloni europeista, o se preferite l’Europa con la Meloni. Non esageriamo però, che questa Europa non è che sia così fenomenale. 04:00 La polemica sull’uscita in Audi di Giorgia Meloni dal Quirinale. 07:00 La Preziosi sul Domani racconta che la premier si è circondata di fedelissimi perché non si fida degli alleati 07:48 “Arrivano i Mostri”, titola il Manifesto. Ricerca dei sottosegretari e 08:20 Parola ai commensali. Grazie per tutte le vostre donazioni! 09:20 Arriva subito possibile sottosegretario agli Esteri: un filorusso. 10:39 “Il governo parte in Bolletta” titola, ma non per colpa sua. 11:00 Travaglio contro Nordio, non avevamo dubbi. “Chi proverà a fermarli?” si chiede Sallusti. 13:20 Concita De Gregorio si chiede: “Se questa destra fosse normale?”. Vabbè! 15:18 Esteri, poteri assoluti per Xi Jinping, Taiwan trema e il predecessore viene ...