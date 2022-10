F 1 | GP USA - Pole position per la Ferrari di Carlos Sainz

Leggi su quattroruote

(Di domenica 23 ottobre 2022)ha conquistato ladel Gran Premio degli Stati Uniti, diciannovesima prova del Mondiale di Formula 1. Lo spagnolo dellaè riuscito a fermare il cronometro sull'1:34.356, mettendosi alle spalle l'altra F1-75 di Charles Leclerc. Il monegasco però dovrà scontare 10 posizioni di penalità per la sostituzione di motore e turbo della sua power unit e lascerà quindi a Max Verstappen l'occasione di schierarsi in prima fila domani. Red Bull in lutto. Poco prima dell'inizio delle prove ufficiali è arrivata la notizia della morte di Dietrich Mateschitz, fondatore dell'impero Red Bull. Christian Horner, team principal della Red Bull Racing, lo ha omaggiato dicendo: "Nonostante la tristezza, tutta la squadra farà quello che Dietrich avrebbe voluto, cioè andare lì fuori e fare del ...