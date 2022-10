Elenoire si dichiara a Daniele dal Moro | c’è chi approva e chi ha qualche dubbio

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 23 ottobre 2022) Nella casa del Grande Fratello VIP 7 non è ancora sbocciato un grande amore. In quasi tutte le edizioni c’è stata una coppia che ha fatto battere il cuore al pubblico che segue con passione il reality. Eppure questa nuova edizione del programma, non ha ancora la sua ship, quella con la s maiuscola. Potrebbero essereFerruzzi edaluna delle prossime coppie? Difficile a dirsi. Mentre la Ferruzzi si èta, aprendo il suo cuore al vippone,pensa di lasciare il gioco, troppo amareggiato da quanto accaduto negli ultimi giorno. E nella casa, osservando i comportamenti di, c’è chi pensa che sta per prendere un altro palo, dopo quello che è successo con Luca Salatino. Pochi giorni fa,ha raccolto le confidenze di ...