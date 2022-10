Draghi a Palazzo Chigi per la cerimonia della campanella Passaggio di consegne con Meloni

(Di domenica 23 ottobre 2022) Il presidente del Consiglio uscente Marioè arrivato a, per ladeldicon il nuovo premier Giorgia. La tradizionaleè prevista alle 10.30, mentre alle 12presiederà il primo Consiglio dei ministri. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Governo Meloni, folla aChigi: tutto pronto per la 'cerimonia della campanella' con l'ex premierGiorgia Meloni vivrà aChigi Andrea Giambruno dice no: 'La priorità è nostra ...... ma Giorgia Meloni ha inserito nel suo governo ben 9 senatori, la cui possibile assenza da... che promette che seguirà le orme di Roberto Cingolani e Mario. Giurano ancora Alessandra ...(Agenzia Vista) Roma, 23 ottobre 2022 Mario Draghi arriva a Palazzo Chigi per la cerimonia della Campanella. Le immagini. Fonte: Agenzia ...Si svolgerà oggi alle ore 10:30 a Palazzo Chigi, la tradizionale cerimonia del passaggio di consegne tra il presidente uscente, Mario Draghi, e la presidente del Consiglio ...