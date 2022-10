C’è chi sfrutta la popolarità di Shein per truffare Gli utenti si tutelano come possono

Leggi su giornalettismo

(Di domenica 23 ottobre 2022)è un e-commerce di fast fashion cinese nato nel 2008, noto per i costi molto bassi dei suoi prodotti e definito il «TikTok degli e-commerce» perché usato soprattutto dalla generazione Z. Su TikTok non è raro imbattersi in campagne di influencer marketing e anche i cosiddetti microinfluencer, cioè le persone che hanno un numero limitato di follower, si prestano spesso a pubblicizzare questo brand. Sul sito ufficiale c’è una sezione “Fashion Blogger” dove l’azienda spiega le modalità per diventare «una #gal», cioè una “ragazza”. Sul sito si legge che «le #galsprovare i nostri nuovi stili e in cambio devono mostrare i loro look preferiti su Instagram e YouTube»: hanno quindi in cambio la possibilità di ricevere prodotti gratis in cambio di offrire visibilità al brand sui ...