(Di domenica 23 ottobre 2022)di sorriso per il Banco di Sardegnaal PalaSerradimigni. La Dinamo di coach Piero Bucchi batte, nell’anticipo mattutino della quartadi, la Dolomiti Energia Trentino con il punteggio di 81-76 grazie a una valida prova di squadra contrassegnata da vari uomini in doppia cifra: Jamal Jones (15 punti), Eimantas Bendzius (13), Ousmane Diop (12), Gerald Robinson (10). Per la formazione di Lele Molin 22 di Darion Atkins, 14 di Drew Crawford e 10 di Diego Flaccadori. Soltanto i primissimi possessi regalano equilibrio, poi èla prima a dare uno strappo alla partita con Diop in evidenza nei primi tre minuti: è lui il protagonista dell’11-2, che poi diventa 19-5 con Jones e Gentile a supporto. Inizia a giocare anche ...

OA Sport

...come primo piatto e come secondo mangio qualcosa di leggero come bresaola o prosciutto ae pesce o carne con verdura la sera". Che sport ti piace, oltre il nuoto "Mi piace ile lo ...Appassionato tifoso delle squadre die di calcio di Avellino, Piantedosi ha ricevuto nel ... La newsletter del Corriere delSe vuoi restare aggiornato sulle notizie della Campania ... Basket: mezzogiorno vincente per Sassari, Trento sconfitta nella 4a giornata di Serie A 2022-2023 La squadra di Crotti aveva guadagnato un buon vantaggio nel secondo quarto (36-23), poi però è crollata negli ultimi venti minuti ...Dopo la consueta settimana dedicata alle coppe europee con il primo centro italiano in Eurocup di Brescia e i due successi esterni dell'Olimpia Milano in Eurolega che non compensano i due ko di una Vi ...