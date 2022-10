BALLANDO CON LE STELLE | MILLY CARLUCCI | GLI ASCOLTI STORICI E LA VITTORIA SULLA CRISI

La partecipazione del fidanzato di Selvaggia Lucarelli ale stelle continua a fare discutere. E se non sono i giudici a criticarlo per le doti mostrate sino a ora in pista, è lui stesso a lamentarsi del trattamento ricevuto. " Qui voglio essere ...... ha evidenziato il successo che la nuova edizione dello show del sabato sera di Rai1 sta avendo non solo a livello di ascolti, ma anche per interazioni sui social, affermando:le stelle ...Protagonista della terza puntata di Ballando con le Stelle è stata Rosanna Banfi, che ha commosso tutti con il suo ballo, in particolare Carolyn Smith.Lorenzo Biagiarelli ha spiegato che, sebbene sia fidanzato con la giurata Lucarelli, vuole essere giudicato solo per le sue performance di danza ...